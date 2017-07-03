وافق عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، على مجازاة 3 أطباء في مستشفى الفكرية المركزي، بمركز ملوي، لغياب اثنين منهم عن نوبتجية العمل، ولإهمال الثالث وتقصيره في أداء واجبه الوظيفي والإهمال الجسيم في حق المواطنين

وقرر المحافظ ، مجازاة طبيبي العظام بالخصم 5 أيام من راتبهما، لغيابهما عن البنوبتجية وخصم 7 أيام من طبيب الجراحة، لرفضه التعامل مع إحدى الحالات الطارئة، والتقصير في أداء واجبه الوظيفي والإهمال الجسيم.

وقالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، إنه تبين تغيب اثنين من أطباء العظام بمستشفى الفكرية المركزي عن النوبتجية الخاصة بهما، وفي نفس الوقت الذي استقبل فيه المستشفى عن طريق الإسعاف إحدى الحالات التي تعرضت لحادث، ما أدى إلى كسور مضاعفة بأماكن متفرقة بالأطراف، ونزيف حاد، وتهتك في عدد من الأنسجة، وتم تحويلها لمستشفى المنيا العام لغياب الطبيين، ورفض طبيب الجراحة المتواجد التعامل مع الحالة، وتم عمل الإسعافات الأولية لها، وتحويلها برفقة سيارة إسعاف وطبيب إلى مستشفى أسيوط حفاظًا على سلامتها، واستقرت الحالة تمامًا.