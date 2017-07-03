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عودة 207 مصريين ووصول 65 شاحنة من ليبيا خلال 24 ساعة
03
يوليو
2017
18:01 PM
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قال مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، إن 207 مصريين عادوا من ليبيا، ووصلت 65 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
وأضاف مدير الأمن، في تصريح اليوم الاثنين، أن المنفذ استقبل 207 مصريين بينهم 178 وصول شرعي و29 غير شرعي، لافتا إلى أنه تم إنهاء إجراءات سفر 613 بينهم 254 مصريًا و359 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.
وأشار إلى أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 82 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي ، وإنهاء إجراءات وصول 65 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.
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