أصدر مجلس الوزراء في تقرير له ردا علي الإستفسارات المتعلقة بزيادة أسعار الوقود ، والمتعلقة برسوم أتوبيسات المدارس ، أكد التقارير بأنه سيكون هناك زيادة لا تزيد عن ١٠ % علي ان يتم ضبطها مع وزارة التربية والتعليم ، ولن يسمح لأى مدرسة بالزيادة إلا باعتماد وزارة التربية والتعليم





وأوضح المجلس، أنه من المكاسب التي سوف تعود علي المواطنين من قرار زيادة أسعار الوقود الحفاظ على عجز الموازنة فى الحدود المعقولة والذي يؤدي إلي خفض العجز والدين العام بالتالي زيادة الدعم الموجه للفقراء.

وأعلن مجلس الوزراء تعليقا على عدم الإفصاح عن توقيت إعلان تحريك أسعار الوقود، إنه من الطبيعى عدم الإعلان عنه منعا للتكالب أو افتعال الأزمات، وأنه تم وضع إجراءات وقائية قبل خفض الدعم.

وأضاف المجلس فى تقرير صادر عنه حول كافة الاستفسارات المتعلقة بتحريك أسعار الوقود إنه لم يكن من المتاح تأجيل هذه القرارات لأننا نمر بوضع اقتصادى صعب للغاية وملىء بالتحديات وسعر عالمى متزايد ومتغيرات خارجية.