وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة المقدم بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يتم التصويت النهائى بالجلسة القادمة لحاجته لموافقة ثلثى أعضاء المجلس

جاء ذلك فى الجلسة للبرلمان اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يعمل هذا القانون على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بشكل جديد.