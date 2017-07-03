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الوزراء: رصيد مصر من الاحتياطات الدولية الأعلى منذ 2011
03
يوليو
2017
18:01 PM
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أصدر مجلس الوزراء تقريرا حول الاستفسارات المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، وأشار فيه أن رصيد مصر من الاحتياطات الدولية بلغ ٣٢ مليار دولار وهو أعلى رصيد منذ عام ٢٠١١
وتابع التقرير ان زيادة شراء الأجانب من الأوراق المالية الحكومية لتصبح ٩.٧ مليار دولار عام ٢٠١٧ ، وشهد هذا العام أيضا تحسنا في عجز الميزان التجارى ، وانخفاضا في معدل البطالة بنسبة ١٢% عام ، مع ارتفاع معدل النمو ٤.٣٪ عام ، وبدء تعافى قطاع السياحة .
كما أعلن في تقريره أن المؤشرات الاقتصادية المتوقعة في المرحلة المقبلة لعملية الإصلاح تشير إلى انخفاض عجز الموازنة ١٠.٨٪ مقابل ١٢.٥٪ العام السابق ، وانخفاض نسبة التضخم فى نوفمبر القادم وسيؤدي ذلك إلي رفع الأجور وتوفير فرص عمل بدخل أفضل .
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