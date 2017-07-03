يصل مساء غدًا الثلاثاء إلى مصر النجم البرازيلي الاسطوري رونالدينيو، في زياره فريدة من نوعها لتدشين مؤسسته الانسانيه العالميه Ronaldinho foundation من مصر بالشراكه مع شركة برايم فارما المصرية

وتهدف هذه المؤسسه لعلاج غير القادرين في العالم بالتعاون مع كبري الشركات والمؤسسات المانحة العالميه؛ والجديد في هذه الاتفاقيه أن العلاج سيتم و لأول مره بأستخدام الدواء المصري في مختلف بلاد العالم. يعتبر رونالدينيو من أمهر لاعبي العالم عبر التاريخ و يحظي بشعبيه جارفه في كافة بلدان العالم و خاصة بعد اهتمامه خلال جولاته الدائمه بغير القادرين.

وأعلن المكتب الاعلامي لمجموعة برايم ان النجم الكبيرسيصل غدًا علي متن الطيران الوطني |مصر للطيران| حيث يتم التنسيق و التعاون الكامل بين شركة برايم و شركة مصر للطيران و مطار القاهره لاظهار الزياره كما ينبغي ان تليق بمصر.



أعرب النجم الكبير عن سعادته لزيارة مصر للمره الثالثه و التي كانت |وش السعد| عليه لحصول فريقه علي كأس العالم للشباب خلال الزياره الاولي واللعب مع النادي الاهلي في المره الثانيه ثم الزياره الثالثه والتي ستستغرق ثلاثة ايام سيحرص فيها النجم الكبير علي زيارة منطقة الاهرامات والمعالم السياحيه بصحبة مسئولي الشركه ومسئولي وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي كما سيزور الساحل الشمالي المصري ويحضر احتفاليه كبري للإعلان عن المشروع العملاق الذي سيدشنه بالتعاون مع الشركه المصرية.