التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال زيارته للمجر مع لاسلو كوفير رئيس البرلمان المجري

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس البرلمان المجري رحب بالرئيس، منوهاً إلى عمق العلاقات التاريخية والممتدة التى تربط الشعبين المصرى والمجرى.

كما أشاد رئيس البرلمان المجرى بما شهدته تلك العلاقات من طفرة خلال العامين الماضيين مشيراً إلى الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات فى البلدين.

وأعرب عن تطلعه لاتمام زيارة للقاهرة فى نوفمبر المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين التى شهدت دفعة قوية بزيارة رئيس مجلس النواب المصرى للمجر.

كما أوضح رئيس البرلمان المجري حرص بلاده على دعم مصرفى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الديمقراطية، منوهًا إلى استعداد بلاده لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد البرلمانى، خاصة مع تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة في نوفمبر 2016 لدفع التعاون بين مجلس النواب المصري ونظيره المجري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد تميز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه مصر بتفعيل التعاون بين برلمانى البلدين بما يساهم فى تعزيز التواصل بين الشعبين وتطوير العلاقات الثنائية. ورحب سيادته بزيارة رئيس البرلمان المجرى لمصر في نوفمبر المقبل، معرباً عن التطلع لأن تحقق التعاون المنشود في العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأضاف السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول استعراض آخر التطورات على صعيد استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة فى مصر ، فضلاً عن تطور الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب، حيث أوضح الرئيس الجهود التي تبذلها مصر على مختلف الأصعدة للتعامل مع تلك الظاهرة التى باتت تهدد أمن واستقرار كافة دول العالم. وقد أعرب رئيس البرلمان المجرى عن دعمه للجهود المصرية فى هذا الصدد مؤكداً أهمية وقوف المجتمع الدولى صفاً واحداً للقضاء على الإرهاب.