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علي عبد العال يهنئ رؤساء الهيئات القضائية الجدد
03
يوليو
2017
14:45 PM
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أجرى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتصالًا هاتفيًا بكل من المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة
وقدم رئيس البرلمان التهنئة بتقلدهم مناصبهم القضائية الجديدة، داعيًا الله أن يوفق القضاء بهم.وأشاد على عبد العال، بالتعاون البناء والمستمر بين السلطتين التشريعية والقضائية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون والفصل بين السلطات.
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