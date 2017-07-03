أجرى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتصالًا هاتفيًا بكل من المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة