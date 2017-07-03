وتنص مادة (2) على أنه:عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، تسرى أحكام هذا القانون على:1ـ العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.2ـ العاملين بشركات القطاع العام،وقطاع الأعمال،والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.3 ـ العاملين بالقطاع الخاص.4 ـ العاملين بالقطاع التعاوني.5 ـ العاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك.6ـ عمال الزراعة.7ـ عمال الخدمة المنزلية.8 ـ العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أي منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية. و تنص مادة (3)، على أنه:لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته. واتفقت اللجنة على حق العمال في تكوين المنظمات النقابية دون تمييز، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها. ووافقت اللجنة على المادة (4)، بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة، والتي تنص على أنه |للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها،أو لانسحاب منها، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات|.