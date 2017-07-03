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«القصبي»: نأمل في صدور قانون ذوي الإعاقة بأقرب وقت
أعرب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب عن أمله في أن يصدر قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في أقرب وقت
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، وممثلى وزارة التضامن.ولفت القصبى إلى أن اللجنة تقدمت بمشروع قانون بهذا الصدد منذ أغسطس الماضى، وأجرت حوار مجتمعى بشأنه، إلا أن الحكومة تقدمت بمشروعها في هذا الشأن في شهر ديسمبر الماضى، وتم عقد جلسات حوار ونقاش حول مشاريع القوانين.وأكد أن اللجنة تلقت 1356 ملاحظة على مشروع القانون، وتم الأخذ بها والاستماع لكل ملاحظة تم الحديث بشأنها حتى تم الانتهاء من جميع مواد القانون بكافة الملاحظات.وأختتم حديثه بالتأكيد على أنه عقب الانتهاء تقدمت كل من وزارة المالية والتضامن بملاحظات على الشكل النهائى للقانون.
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