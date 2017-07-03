جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، برئاسة طلعت السويدى. وأوضح |شاكر|:|أن هناك نحو 10 آلاف محصل وقاريء عداد يعملون حاليًا، ونحتاج نحو 10 آلاف آخرين، لذا نناقش حاليًا مع أحد الجهات السيادية القيام بقراءات للعدادات وذلك بمقابل مادى شهرى|. ومن جانبه، تدخل النائب أبو المعاطي مصطفى قائلا: |ما تعين يا سياده الوزير شباب، الفلوس اللي هتدفعها مقابل قرءاه عدادات تقدر بها تعين شباب جدد|.وعقب الوزير: |تأكدنا إن مقابل القراءة سيكون أقل، وذلك حتى يتم الاعتماد على العدادات الإلكترونية والمدفوعة مسبقا|.وأضاف:|نجحنا في عملية التحصيل، مؤخرا، ولكن ما زال هناك مشكلة|، موضحا أن نسبة التحصيل بالنسبة للمنازل وصلت إلى ٩٤٪.