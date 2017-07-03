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شاكر: الاتفاق مع جهة سيادية لقراءة عدادات الكهرباء
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، عن وجود مساعي حاليا للاتفاق مع أحد الجهات السيادية لتقوم بقراءه العدادات الكهربائيّة شهريا، وذلك لتحسين الأداء، ومواجهة قله أعداد المحصلين لدى الوزارة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، برئاسة طلعت السويدى. وأوضح |شاكر|:|أن هناك نحو 10 آلاف محصل وقاريء عداد يعملون حاليًا، ونحتاج نحو 10 آلاف آخرين، لذا نناقش حاليًا مع أحد الجهات السيادية القيام بقراءات للعدادات وذلك بمقابل مادى شهرى|. ومن جانبه، تدخل النائب أبو المعاطي مصطفى قائلا: |ما تعين يا سياده الوزير شباب، الفلوس اللي هتدفعها مقابل قرءاه عدادات تقدر بها تعين شباب جدد|.وعقب الوزير: |تأكدنا إن مقابل القراءة سيكون أقل، وذلك حتى يتم الاعتماد على العدادات الإلكترونية والمدفوعة مسبقا|.وأضاف:|نجحنا في عملية التحصيل، مؤخرا، ولكن ما زال هناك مشكلة|، موضحا أن نسبة التحصيل بالنسبة للمنازل وصلت إلى ٩٤٪.
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