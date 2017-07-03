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«دعم مصر» يبحث الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث
عقد ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، اجتماعا للمكتب السياسي، قبل انعقاد الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، لمناقشة الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث ومقترحات مساندة الطبقات المتأثرة بالزيادات الأخيرة في الأسعار
وأكد النائب مجدي مرشد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، أن رئيس الائتلاف محمد السويدي، سيعلن خلال الجلسة العامة عدد من القرارات والإجراءات التي يتبناها الائتلاف لمساندة المواطنين المتأثرين بزيادة الأسعار.ورفض مرشد الإفصاح عن طبيعة هذه القرارات، قائلا: |سيعلن عنها رئيس الائتلاف في الجلسة العامة|.ونفى مرشد مناقشة توصية لجنة القيم التي أجرت تحقيق مع النائب أحمد الطنطاوي أمس على خلفية بعض الممارسات التي خالف فيها اللوائح والأعراف البرلمانية خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير).وشدد على أن الائتلاف ليس له شأن بالتحقيق مع الطنطاوي ونفى صدور أية بيانات رسمية عن الائتلاف تتحدث في هذا الشأن.
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