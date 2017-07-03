وأكد النائب مجدي مرشد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، أن رئيس الائتلاف محمد السويدي، سيعلن خلال الجلسة العامة عدد من القرارات والإجراءات التي يتبناها الائتلاف لمساندة المواطنين المتأثرين بزيادة الأسعار.ورفض مرشد الإفصاح عن طبيعة هذه القرارات، قائلا: |سيعلن عنها رئيس الائتلاف في الجلسة العامة|.ونفى مرشد مناقشة توصية لجنة القيم التي أجرت تحقيق مع النائب أحمد الطنطاوي أمس على خلفية بعض الممارسات التي خالف فيها اللوائح والأعراف البرلمانية خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير).وشدد على أن الائتلاف ليس له شأن بالتحقيق مع الطنطاوي ونفى صدور أية بيانات رسمية عن الائتلاف تتحدث في هذا الشأن.