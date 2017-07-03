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ماراثون وعروض عسكرية واحتفالات بالألفى والمعز في العيد القومي للقاهرة
03
يوليو
2017
14:45 PM
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه سيتم تنظيم احتفالات المحافظة بعيدها القومى هذا العام
ولفت إلى أنه سيتم تنظيم ماراثون وعرض للموسيقي العسكرية ومعرض صور واحتفالات فنية في شارع الألفي وميدان عابدين وشارع المعز.وأضاف محافظ القاهرة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا، أن الحفل الختامي سيقام في حديقة الأزهر وسيتم فيه إعلان الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعمارة القاهرة الخديوية.وأشار المحافظ إلى أنه تم دعوة سفراء الدول الأجنبية لزيارة متحف قصر عابدين بمناسبة احتفال القاهرة بعيدها متوقعًا أن يكون لتلك الزيارة مردود إيجابي لصورة مصر في الخارج ثقافيًا وسياحيًا.
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