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عاطف عبد الحميد: القاهرة الخديوية تشمل أكثر من 500 عقار متميز
أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بدء احتفالات العاصمة بعيدها 1048 ومرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية في مؤتمر صحفي عقده بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة
وأشار المحافظ إلى أن إنشاء القاهرة الخديوية يعد رمزًا للإرادة المصرية في إحداث تطوير في الدولة في ذلك الحين حيث تم إنشاء مدينة غرب بركة الأزبكية تمثلت فيها كل مظاهر الحضارة والتطور المعماري وشملت إنشاء كوبري قصر النيل كأول كوبري بالقاهرة وضمت دار للأوبرا وهيئة للبريد والمطافئ وطرق حديثة وشبكة للمياه وبدأ في هذا العصر نهضة وحضارة لكل مناحي الحياة الحديثة في مصر وليس في الطرز المعمارية.وذكر المحافظ أن الدولة ورئيسها تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القاهرة الخديوية حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للحفاظ على القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.وأضاف المحافظ أن منطقة القاهرة الخديوية تشمل أكثر من 500 عقار ذات طراز معماري متميز تم الانتهاء من ترميم 200 عقار منها بتكلفة تقارب 120 مليون جنيه.ولفت المحافظ إلى أن احتفالات المحافظة بعيدها هذا العام يقوم على محورين الأول يشمل إقامة ندوة عن القاهرة الخديوية وماراثون وعرض للموسيقي العسكرية ومعرض صور واحتفالات فنية في شارع الألفي وميدان عابدين وشارع المعز مشيرًا إلى الحفل الختامي سيقام في حديقة الأزهر وسيتم فيه إعلان الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعمارة القاهرة الخديوية.وأشار المحافظ إلى أنه تمت دعوة سفراء الدول الأجنبية لزيارة متحف قصر عابدين بمناسبة احتفال القاهرة بعيدها متوقعًا أن يكون لتلك الزيارة مردود إيجابي لصورة مصر في الخارج ثقافيًا وسياحيًا.وأعلن المحافظ أنه تم إصدار طابع بريد وعملة تذكارية لتخليد هذه الذكري إلى جانب عدد من المطبوعات والهدايا التذكارية سيتم توزيعها على طلبة المدارس والجامعات لتنمية وعيهم بتراث العاصمة.ونوه المحافظ أن المحور الثاني لاحتفال القاهرة يشمل افتتاح موقف السلام المقام على مساحة 12.5 فدانا بحي السلام والذي تقيمه محافظة القاهرة لتجميع سيارات وأتوبيسات النقل البري والنقل العام وسيارات الأقاليم والسرفيس الداخلي بموقع واحد لخدمة الركاب القاهرة ومحافظات الوجه البحري بتكلفة تقارب 70 مليون جنيه.كما سيتم افتتاح عدة مدارس جديدة تم انشاؤها لتخفيف الكثافة في الفصول وإتاحة الفرصة لتطوير العملية التعليمية، وكذلك افتتاح نفق الملك الصالح.وأضاف المحافظ أنه سيتم وضع حجر أساس تطوير ميدان وكوبري السيدة عائشة وحجر أساس إنشاء سوق التونسي الجديد مشيرًا إلى أن انشاؤه سيستغرق 24 شهر على مراحل متوازية بتكلفة نحو 180 مليون جنيه.ونوه المحافظ إلى أنه سيتم افتتاح شارع أهل مصر الذي تم إقامته على مساحة ألف متر بحي النزهة بالتعاون مع الرقابة الإدارية لعمل مناطق مخصصة للشباب ليس لممارسة النشاط التجاري فقط ولكن ليقام بها معارض فنية ومهرجانات ثقافية وعروض فنية مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص جزء من ممشي النيل الذي تم الانتهاء منه لتطبيق تجربة شارع أهل مصر فيه.
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