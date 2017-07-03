أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام، ضرورة طرح خطة التحرك الإعلامي بالخارج، في إطار التعاون المشترك بين الدول العربية

وأضاف مكرم، ان المرحلة الحالية تتطلب جهدًا كبيرا اعلاميا عربيا مشتركا نظرا لما تشهده الساحة السياسية من العديد من القضايا الهامة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع السفيرة هيفاء أبوغزالي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الغعلام والغتصال بالجامعة العربية.