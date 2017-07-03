-
رياضة
- المدير الفني للنصر للتعدين: نقاتل أمام سموحة للبقاء بدوري الأضواء
- مركز شباب «سراي القبة» عن غريق حمام السباحة: «عملنا اللي علينا»
- أكاديمية بتروجت تغلق 5 أفرع قبل انطلاق الموسم الجديد
- حسام حسن يدرس الأهلي بـ«الفيديو»
- الشعلالي يكشف كواليس تجهيز أزارو لتدريبات الأهلي
- رسميا.. هادي فهمي يعلن ترشحه في انتخابات اتحاد اليد
- حسام حسن يجهز الشامي لتعويض غياب «جمعة» بلقاء الأهلي
- وزير الرياضة يشهد حفل ختام الأنشطة الفنية للطلائع.. غدا
- لاعب الوسط جوسلينج يبقى في بورنموث حتى 2021
- تيري قائد تشيلسي السابق ينضم إلى أستون فيلا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج خط الدفاع الأول عن الأمن القومي
قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، والمصريين فى الخارج هى إضافة جيدة لمصر، فهم خط الدفاع والأمن القومى المصري، وهم لايبخلون أبدا بخبرتهم على مصر، فالدولة ضد الهجرة غير الشرعية، ولهذا تقوم الوزارة بعمل برامج وتدريبات مع منظمات المجتمع المدنى لتعليم الشباب حرفة وتشجيعه على السفر بشكل شرعى
وأوضحت أن رسالة المؤتمر هي التأكيد على أن مصر دائما ما بتفتح أبوابها لأبنائها فى الخارج للاستفادة من خبراتهم، مضيفة أن رسالتها للشباب هو تعظيم حب الوطن والولاء له، فمصر دائما بتشكر جيرانها، إلا أنها فى حاجة دائمة لأولادها وأبنائها.
وأضافت أن هذا أول مؤتمر يخصص للمرأة المهاجرة، ولهذا استهدفنا دعوة السيدات من اللاتي تبوأن مراكز مرموقة ومارسوا العمل المجتمعى، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، فنحن نخطط لكيفية تحقيق الاستفادة لمصر من هذه العناصر، فهناك كثير من التخصصات ستكون محل استفادة فى كثير من مناحى العمل بالدولة.
وقالت الوزيرة تابعنا أمس نموذج مشرف وهو كابتن منى شندي، وقد قمنا بزيارة لوحدات البحرية بمدينة الإسكندرية، بصحبة السفير الاسترالي بمصر والملحق العسكري الأسترالى، وأعربت منى شندى عن فخرها وسعادتها بقواتنا البحرية، وخاصة بعد أن التقت أيضا نماذج من السيدات المصريات العاملات بالبحرية المصرية، ليس فى مجال السلاح البحري وفقط، ولكن أيضا فى المجال الطبي والتجاري.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)