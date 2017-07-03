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الكنيسي: بدء صياغة مشروع ميثاق الشرف الإعلامي الأربعاء
03
يوليو
2017
13:01 PM
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أكد حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أن النقابة هي الجهة الوحيدة المنوط بها وضع ميثاق الشرف الإعلامي، لافتًا إلي أن النقابة انتهت من وضع كافة مواده
وأوضح |الكنيسي|، في تصريحات خاصة لـ|بوابة الوفد|، اليوم الإثنين، أن النقابة ستعقد اجتماعًا لها الأربعاء القادم، بمبني ماسبيرو، لصياغة مشروع ميثاق الشرف الإعلامي.
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