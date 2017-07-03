أكد حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أن النقابة هي الجهة الوحيدة المنوط بها وضع ميثاق الشرف الإعلامي، لافتًا إلي أن النقابة انتهت من وضع كافة مواده