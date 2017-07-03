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القوى العاملة تتابع نقل جثمان مصري توفى في الدوحة
أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري محمد جمال رياض مهدي، الذي توفي أمس الأحد، نتيجة حادث مروري، فضلا عن متابعة مستحقاته لدي جهة عمله
وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي هشام كامل بالسفارة المصرية بالدوحة - قطر، يفيد بأن المواطن المتوفى، من مواليد 7 أغسطس 1978 بالقاهرة ومقيم بروض الفرج، ويعمل أخصائيا نفسيا، ويحمل رقم قومي مصري 27808070105674 ، وتوفي نتيجة حادث لحادث سيارة ، وذلك بالإصابات الرضية المتعددة الناتجة عن الحادث .
وتم الانتهاء من الاجراءات اللازمة لإنهاء سفر المواطن وجارى تحديد ميعاد السفر وسوف يتم ابلاغ سيادتكم بكل جديد.
وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي قام بالانتهاء من متابعة كافة إجراءات عودة الجثمان إلي أرض الوطن، وجارى تحديد ميعاد السفر ، فضلا عن التواصل مع جهة عمله لبحث مستحقات الأسرة.
وقام المكتب بإبلاغ زملاء المواطن المصري خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة والقسم القنصلي .
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