أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس على مخيم للنازحين بمحافظة الأنبار العراقية، وأسفر عن سقوط ضحايا، قتلى وجرحى

وأعربت عن خالص التعازي للحكومة العراقية ولأسر الضحايا.

أكدت الخارجية في بيانها وقوف مصر وتضامنها الكامل مع الجمهورية العراقية في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، والتصدي لمن يقدمون الدعم لجماعات الإرهاب، ويساعدون فى نشر أفكار التطرف.