بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع ديفيد ايفانز الرئيس التنفيذى لشركة فيجاس اليونانية، ولوكاس تريبلبولس نائب رئيس الشركة برامج عمل الشركة فى منطقة امتيازها بشرق لاجيا بسيناء ، والتى تشمل أعمال مسح سيزمى ثنائى الأبعاد لمساحة حوالى 500 كيلو متر مربع ومعالجته، بالإضافة إلى أعمال معالجة وتطهير الألغام بالمنطقة، وعمل دراسات جيوكيميائية بجانب دراسات حقلية

كما تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز وزيادة أنشطتها .

و أكد رئيس شركة فيجاس زيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة والمشاركة في المزايدات العالمية التي سيطرحها قطاع البترول المصرى للبحث عن البترول والغاز ، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة التي تحققت مؤخراً والتي أعادت رسم خريطة البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مختلف مناطق مصر سواء البرية أو في المياة العميقة .