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نشرة الأخبار وأبرزها: مصر ودول المقاطعة توافق على مهلة 48 ساعة لقطر
نشرت |فيتو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 41مرتضى منصور: الشيشيني وقاسم الأقرب لمساعدة إيناسيومرتضى منصور يهاجم مساعدو إيناسيو: «مش مدربين دول مدرسين ألعاب»بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من زامبيامصر والسعودية والإمارات والبحرين توافق على منح قطر مهلة 48 ساعةمصرع وإصابة 43 شخصا في انفجار خط غاز بالصينتوقف حركة القطارات في سوهاج بسبب عطل بالجرارمرتضى منصور: إيناسيو دمر أيمن حفني وباولوالقبض على خليتين إرهابيتين بالدقهلية وإحباط مخطط لإفساد احتفال ذكرى 30 يونيومحافظ بني سويف لشباب على مقهى: «السوريون اشتغلوا وإنتوا لسه بتشيشوا»أديب: اللي مستني وصول الدعم لمستحقيه مستني الزمالك ياخد الدوريإصابة 8 أشخاص في إطلاق مسلحين النار على مسجد بفرنساالبرلمان يحسم اليوم قانون الهيئة الوطنية للانتخاباتاليوم
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