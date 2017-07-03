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مشروعات النقل تتصدر المباحثات المصرية
يحمل أعضاء الوفد المصري المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للمجر عددًا من المشروعات المحددة من بينها مشروع تجديد قضبان السكك الحديدية لمسافة 1200 كيلو متر وإنشاء المرحلة الأولى لخط حديدي جديد يربط العين السخنة بالعلمين وتشمل هذه المرحلة ربط العاصمة الجديدة بالإسكندرية وكذلك مشروع مشترك لتصنيع عربات القطارات الخاصة بهذا الخط في مصر
ويشارك المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس خلال هذه الزيارة حيث يمثل الشق الاقتصادي جانب كبير خلال سلسلة من المباحثات واللقاءات تتم غدا وتشمل بجانب فيكتور أوروبان رئيس مجلس الوزراء، يانوش أدير رئيس الجمهورية ولاسلو كوفير رئيس البرلمان.ويلتقي السيسي وأوروبان مع رجال الأعمال المشاركين في المنتدى المصري المجرى، ومن المقرر أن تتناول مباحثات القمة بين السيسي وأوروبان استعراضا لما تم في مجالات التعاون المشترك خلال العامين الماضيين، وآفاق هذا التعاون في مجالات الطاقة والنقل والسكك الحديدية وزيادة التبادل التجاري.ووصل الرئيس عبد الفتاح مساء اليوم إلى العاصمة المجرية بودابست، وكان في استقباله وزير الدفاع المجري وعدد من كبار المسئولين، فضلًا عن أعضاء السفارة المصرية ورموز الجالية بالمجر، وسفراء الدول العربية والأفريقية المعتمدين لدى المجر.ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسي في القمة الاستثنائية التي يعقدها تجمع دول |فيشجراد| مع مصر، حيث يضم التجمع كلًا من المجر وبولندا وتشيك وسلوفاكيا، والتي تعد مجتمعة خامس أكبر اقتصاد في أوروبا والـ 12 على مستوى العالم.
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