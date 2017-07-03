ويشارك المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس خلال هذه الزيارة حيث يمثل الشق الاقتصادي جانب كبير خلال سلسلة من المباحثات واللقاءات تتم غدا وتشمل بجانب فيكتور أوروبان رئيس مجلس الوزراء، يانوش أدير رئيس الجمهورية ولاسلو كوفير رئيس البرلمان.ويلتقي السيسي وأوروبان مع رجال الأعمال المشاركين في المنتدى المصري المجرى، ومن المقرر أن تتناول مباحثات القمة بين السيسي وأوروبان استعراضا لما تم في مجالات التعاون المشترك خلال العامين الماضيين، وآفاق هذا التعاون في مجالات الطاقة والنقل والسكك الحديدية وزيادة التبادل التجاري.ووصل الرئيس عبد الفتاح مساء اليوم إلى العاصمة المجرية بودابست، وكان في استقباله وزير الدفاع المجري وعدد من كبار المسئولين، فضلًا عن أعضاء السفارة المصرية ورموز الجالية بالمجر، وسفراء الدول العربية والأفريقية المعتمدين لدى المجر.ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسي في القمة الاستثنائية التي يعقدها تجمع دول |فيشجراد| مع مصر، حيث يضم التجمع كلًا من المجر وبولندا وتشيك وسلوفاكيا، والتي تعد مجتمعة خامس أكبر اقتصاد في أوروبا والـ 12 على مستوى العالم.