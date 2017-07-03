تفقد اللواء هشام الطويل رئيس حي جنوب الجيزة، موقف الصعيد بالمنيب، وذلك للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب للميكروباصات، وحل مشكلات السائقين

كما تفقد رئيس الحي مستودع الأنابيب بشارع أحمد عباس بالقصبجي بالمنيب، ومستودع الأنابيب بشارع محمود سلامة من شارع البحر الأعظم، وقاد حملة على المقاهي المخالفة بالمنيب، في حضور معتز مسعود مدير الإشغالات، ومحمد درويش مساعد رئيس الحي وأفراد الإشغالات والمتابعة.