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خبير استراتيجي: الفريق حجازي يبذل جهودا جبارة للم الشمل الليبي
03
يوليو
2017
00:44 AM
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أكد اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن مصر تحاول جاهدة جمع الشعب الليبي، بمحاولات لم الشمل؛ لاستعادة ليبيا من براثن الإرهاب
وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الفريق محمود حجازي يقوم بجهود جبارة؛ للتوصل للمصالحة الوطنية بين الإخوة هناك ورجال القبائل والعشائر، مشيرا إلى أن أول مرحلة لاسترداد ليبيا من الإرهاب، هي لم الشمل؛ لأن الإرهابيين يعتمدون على التفريق بين القبائل والعشائر. وتابع: «الشعب الليبي أصبح الآن يفطن العدو والصديق، وأيقن ما تقوم به قطر وتركيا في دعم الإرهاب، ويقوم الآن لمقاومته» منوها بأن الشعب المصري والليبي أسرة واحدة، ومصالحنا مشتركة.
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