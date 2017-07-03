يشهد جدول عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في المجر، لقاءات مع كبار المسئولين المجريين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جانوش أدر، ورئيس الوزراء فيكتور أوروبان، ورئيس البرلمان لاسلو كوفير

وتتناول المباحثات سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمجر، في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة على مدى العامين الماضيين؛ للارتقاء بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.كما يحضر الرئيس مع رئيس وزراء المجر اجتماع المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي الشركات والقطاع الخاص من البلدين لبحث سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.ووصل الرئيس السيسي، مساء أمس، إلى بودابست، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لدولة المجر، تلبية لدعوة رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان.