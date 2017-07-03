كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بترؤس الوفد المصري المشارك في قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الـ٢٩

وتنطلق أعمال القمة بالعاصمة الإثيوبية على مدار اليوم وغدا، وغادر محلب القاهرة مساء أمس الأحد، متوجها إلى أديس أبابا؛ للمشاركة في القمة التي تأتي تحت شعار «تسخير العائد الديبوجرافي من خلال الاستثمار في الشباب».