وأكد عبد المجيد في تصريح لـ«فيتو» أن هناك خطوات قادمة من جانب الدول الأربع بعد أن حققت المقاطعة أهم أهدافها وهو وضع قطر في موقف المدافع بعد أن كانت تتدخل في شئون العديد من الدول، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قرار من مجلس التعاون الخليجى بتجميد عضوية قطر بعد أن نجحت المقاطعه في عزل حكام قطر وافقدتهم القدره على المبادرهوقال الدكتور طارق فهمى - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن رفض قطر مطالب الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين عن طريق وزير خارجتها بزعم رفض التدخل في سياسة الدوحة الخارجية أو الإعلامية عبر قناة الجزيرة أمر كان متوقعا. وأكد فهمي في تصريح لـ «فيتو» أن السيناريو القادم من جانب الدول الأربع هو تفعيل المقاطعة في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية خاصة، مشيرا إلى أن الموقف الأوروبي المراوغ نجحت قطر في استغلاله في التعاون الإقليمى مع تركيا وإيران وتفعيل القاعدة التركية بقطر، وبالتالى فالأزمة لن تكون سهلة وتحتاج إلى وقت.كان وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعا للحوار والتفاوض مع الدول العربية قبل أن ترد الدوحة على مطالبها، مؤكدًا أن بلاده ترفض قائمة المطالب العربية ولن تقبل أي شيء ينتهك سيادتها.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، بالعاصمة الإيطالية روما، أن غرض المطالب التي قدمتها |دول الحصار| فرض آلية رقابة على قطر، التي لديها أكثر من 13 ألف حالة إنسانية تأثرت جراء الحصار، فيما يعتبر عقابًا جماعيًّا، مؤكدًا أن بلاده ليس لديها مخاوف ومستعدة لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة |دول الحصار|، حسب قوله.وبالنسبة لقناة الجزيرة، زعم وزير الخارجية القطري أنها تمثل منصة للحرية ومصدر فخر لقطر، قائلا: من يريدنا أن نغلق الجزيرة فعليه أن يوجد ويؤسس قناة تضاهيها.