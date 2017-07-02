ومن المقرر أن تشهد المباحثات |المصرية – الأمريكية| سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، لا سيما على الصعيدين البرلماني والأمني، فضلا عن تعزيز الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل للتصدي لخطر الإرهاب، الذي يأتي على رأس التحديات الخطيرة التي يتعرض لها الشرق الأوسط والعالم.ووصل القاهرة اليوم السبت، روجر ويكر رئيس لجنة السياسة والأمن بمجلس النواب الأمريكي على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين لبحث القضايا والملفات المشتركة بين البلدين وسبل مكافحة الإرهاب.