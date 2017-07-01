أعلنت صفحة السفارة الكندية في مصر، عبر |فيسبوك|، فتح باب الهجرة للعرب، وأشارت الصفحة الى تقديم طلب هجرة الى كندا مجانا من جميع الدول العربية، وحفظ اسماء المشاركين في الصفحة في سجلات السفارة، وسوف يقوم الموظف بالتواصل خلال 24 ساعة، كما نشرت الصفحة أسماء أصحاب طلبات الهجرة المقبولة