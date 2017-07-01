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السفارة الكندية تعلن فتح باب طلبات الهجرة مجانا
أعلنت صفحة السفارة الكندية في مصر، عبر |فيسبوك|، فتح باب الهجرة للعرب، وأشارت الصفحة الى تقديم طلب هجرة الى كندا مجانا من جميع الدول العربية، وحفظ اسماء المشاركين في الصفحة في سجلات السفارة، وسوف يقوم الموظف بالتواصل خلال 24 ساعة، كما نشرت الصفحة أسماء أصحاب طلبات الهجرة المقبولة
1:جعفر محمد فنيش
2:خالد علي بركات
3:سامر محمد الخالدي
4:سهام يوسف العلي
5:كريم صبحي عطالله
6:عبير ياسر العبسي
7:تامر مصعب اسحاق
8:بشرة عبدالكريم المعطي
9:مراد تيسير الجدي
10:فوزية محمد درويش
11:صباح علي شحرور
12:تيم محمد الجعفري
13:قصي سامر سعد الدين
14:نورة مالك الشمري
15:يزن علي ابو شعيسع
16:خلدون جمعة المراعبة
17:تيسير محمود الفايز
18:وائل خليل الخليلي
19:عصام حسين ابو شعيط
20:كنان محمد الجدران
21:سعاد خادون الجاموس
22:راسم محمود الماجد
23:نزار عمر درويش
24:جهان خالد عبد العضيم
25:مازن احمد طالع
26:ماهر برجوس
27:قيس محمد صبحي
28:عليان مرحب الزلابطة
29:لؤي ولد محمد السرور
30:فتحي مؤيد الغزاونة
31:فارس جهاد كيوان
32:جمال كمال العزيز
33:بشار ماهر الجرو
34:نسربن كاضم الطش
35:غيث مرعي مسلم
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