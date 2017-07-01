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وصول وسفر 3771 راكبا بموانئ البحر الأحمر و تداول 209 شاحنات
01
يوليو
2017
14:00 PM
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أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وصول وسفر 3771 راكبًا وتداول 209 شاحنات، خلال يومين
وشهد ميناء نويبع وصول 792 راكبًا، كما شهد ميناءا |سفاجا| و|الغردقة| وصول 2157 راكبًا.
وأضاف، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين سرة و اكسبريس و على متنهما 546 راكبًا و 89 شاحنة و 7 شاحنات عفش و 26 سيارة .
كما شهد الميناء استقبال العبارة عمان وعلى متنها 722 راكبًا و 26 شاحنة و 4 شاحنات عفش و 35 سيارة، فيما غادرت السفينتان مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهما 531 راكبًا و 48 شاحنة و 14 سيارة .
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