أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وصول وسفر 3771 راكبًا وتداول 209 شاحنات، خلال يومين

وشهد ميناء نويبع وصول 792 راكبًا، كما شهد ميناءا |سفاجا| و|الغردقة| وصول 2157 راكبًا.

وأضاف، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين سرة و اكسبريس و على متنهما 546 راكبًا و 89 شاحنة و 7 شاحنات عفش و 26 سيارة .

كما شهد الميناء استقبال العبارة عمان وعلى متنها 722 راكبًا و 26 شاحنة و 4 شاحنات عفش و 35 سيارة، فيما غادرت السفينتان مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهما 531 راكبًا و 48 شاحنة و 14 سيارة .

