قام المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، بتكريم خالد فتح الخطيب، سائق قطار الزقازيق طنطا، ومساعده محمد محمد أبوطالب، وذلك ليقظتهما أثناء العمل، وإنقاذ ركاب القطار رقم 244، يوم الثلاثاء الماضي، القادم من الزقازيق متجهًا إلى طنطا

تمكن المكرمان من الفرملة السريعة، حيث تم الوقوف قبل السيارة بمسافة كافية من دون الاصطدام بها ومنع وقوع حادث بالسيارة نصف نقل رقم 8271 (ع وط) التى كانت تعبر السكة من مكان غير معد للعبور ومعطلة على السكة ما بين السنطة وطنطا.

أفاد رئيس الهيئة أنه فور علمه بما حدث اتصل بهما وقرر صرف مكافأة مالية لهما، وطلب مقابلتهما، وقام بتسليم كل منهما شهادة تقدير، وقدم لهما الشكر على التزامهما بتعليمات وقوانين ولوائح الهيئة واليقظة أثناء العمل مما كان له أثر كبير فى منع وقوع حادث لا علاقة للهيئة به، نتيجه سلوكيات بعض سائقى المركبات وعدم التزامهم بتعليمات المرور عند عبور شريط السكة الحديد.