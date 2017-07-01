أعلنت لجنة النشاط، برئاسة حسين الزناتي، عن توافر وحدة مصيفية بشاطئ السلام بالكيلو 21 بالعجمى، لمدة 8 أيام 7 ليالى من دون انتقالات، بسعر 1300 جنيه للأسبوع

تتكون الوحدة من عدد 2 غرفة، بكل غرفة عدد 2 سرير 120سم، ومجهزة بأدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية كافة | تليفزيون – غسالة – سخان بوتاجاز|، يضاف مبلغ 100جنيه كتأمين يرد للزملاء فى حالة عدم وجود تلفيات، والأفواج تبدأ من الجمعة 30/6 و7/7 و14/7 و21/7 و28/7 و4/8 و11/8 و18/8 و25/8 و1/9 و8/9.