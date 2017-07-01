قال صبح عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحي بوزارة السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة: إن القرعة العلنية الخاصة بالحج السياحي ستتم الإثنين المقبل لاختيار 26 ألف حاج من بين 108 آلاف مواطن تقدموا للحج السياحي وذلك بعد استبعاد أسماء المواطنين الذين تقدموا إلى حج القرعة التابع لوزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي