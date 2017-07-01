وتلقت سلطات مطار القاهرة الدولية، وفق مصادر ملاحية، إخطارا من شركة الخطوط الجوية اليمنية بتعديل موقع إقلاع رحلتها للساعة 11.30 صباحا بدلا من الـ5 فجرا بسبب حالات تأخير رحلات الشركة بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بالعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تقلع رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 المتجهة إلى عدن في تمام الساعة 11.30 صباحا بعد تعديل موعد إقلاعها بجدول التشغيل.