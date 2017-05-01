وأضاف |الجوهري| في تصريح لـ|فيتو|، أنه من المتوقع إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان نهاية الأسبوع الجاري؛ لبدء مناقشته.وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية: من المتوقع أن يقر البرلمان مشروع القانون خلال النصف الأول من مايو الجاري؛ ليتم إرساله إلى رئيس الجمهورية وإصداره رسميا. وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس الأحد، مراجعة الملاحظات الأخيرة التي أرسلتها الحكومة بشأن مواد القانون، بالإضافة التعديلات الأخيرة لمشروع القانون.