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«اقتصادية البرلمان»: إقرار قانون الاستثمار خلال أيام
01
مايو
2017
06:44 AM
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قال عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن الأمانة الفنية للجنة ستعد التقرير النهائي بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد خلال الأيام القليلة المقبلة؛ ليتم تقديمه إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال
وأضاف |الجوهري| في تصريح لـ|فيتو|، أنه من المتوقع إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان نهاية الأسبوع الجاري؛ لبدء مناقشته.وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية: من المتوقع أن يقر البرلمان مشروع القانون خلال النصف الأول من مايو الجاري؛ ليتم إرساله إلى رئيس الجمهورية وإصداره رسميا. وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس الأحد، مراجعة الملاحظات الأخيرة التي أرسلتها الحكومة بشأن مواد القانون، بالإضافة التعديلات الأخيرة لمشروع القانون.
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