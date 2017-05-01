قال الدكتور عماد قنديل، القيادي الشيعي: |إن التحاور بين السلفيين والشيعة والتقارب بينهم، مستحيل حدوثه بسبب أن منهج التكفير أصبح لصيقا بهم|

وأضاف القيادي الشيعي في تصريح لـ|فيتو|: |إن السلفيين في خصام مع ثقافة الآراء الفقهية المتعددة ولا يعلمونها كما أنهم يتصرفون كآلهة لا كعبيد لله، على حد وصفه. وأكد |قنديل| أن هناك حملة قادها أئمة وعلماء كبار بالأزهر للتقارب بين السنة والشيعة، أمثال الشيخين الراحلين سليم البشري ومحمود شلتوت، وهما من ذوي الفهم الصحيح والإنساني للإسلام، مشيرا إلى أنه يوجد الآن مئات من علماء الأزهر الشريف يحملون روحا وفهم الشيخ شلتوت ولكنهم غير نافذين في صنع قرار الأزهر|.