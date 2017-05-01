أكد المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يكتب تاريخا جديدا لـ|الأزهر|، موضحًا أن كلمة الإمام الأكبر في الجلسة الختامية لـ|مؤتمر الأزهر العالمي للسلام| بحضور بابا الفاتيكان، تمثل إرثًا فكريًّا وروحيًّا نعتني به، ويفخر به كل مَن بعدنا في المستقبل، قائلا: |دمت سندًا وفخرًا وعزًا لمصر والمصريين والمسلمين في كل مكان يا سيدي الإمام الطيب|