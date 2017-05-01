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مستشار الإمام الأكبر: «الطيب» يكتب تاريخا جديدا لـ«الأزهر»
01
مايو
2017
03:43 AM
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أكد المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يكتب تاريخا جديدا لـ|الأزهر|، موضحًا أن كلمة الإمام الأكبر في الجلسة الختامية لـ|مؤتمر الأزهر العالمي للسلام| بحضور بابا الفاتيكان، تمثل إرثًا فكريًّا وروحيًّا نعتني به، ويفخر به كل مَن بعدنا في المستقبل، قائلا: |دمت سندًا وفخرًا وعزًا لمصر والمصريين والمسلمين في كل مكان يا سيدي الإمام الطيب|
وأضاف |عبد السلام|، أن |عناق الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والبابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان، كان عناق أخوة ومحبة وهو يشبه لقاء القلب والعقل معًا|.
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