فى إطار الاحتفال بيوم التراث العالمى وتحت رعاية د خالد العنانى وزير الآثار و إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف اقام اليوم متحف النسيج المصرى في شارع المعز بالتعاون مع الإدارة العامة لقاهرة التاريخية وهيئة قصور الثقافة ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الاسكندرية وضيف شرف المهرجان «المركز الثقافي النوبى للتراث الكنزى» «مهرجان التراث المصرى الأول» وسلط هذا المهرجان الضوء على أهمية الحرف التراثية في الحفاظ على الهوية المصرية والاقتصاد الوطنى المصري، ويهدف إلى دعم الجهود التي يبذلها الحرفيون من أجل صون ثروتهم وإحيائها ونقلها إلى الأجيال القادمة والحفاظ عليها من الاندثار

ويركز المهرجان على إحياء مجموعة من الحرف التراثية التي كان لها دور وظيفي في الحياة القديمة، قام الحرفيون على الابتكار فيها مع المحافظة على الأصالة حيث يقوم الحرفيون بممارسة حية لها أمام الزائرين، للتعرف على فنون تلك الحرف بطريقة مباشرة وعملية. والجدير بالذكر أنه تم اختيار «النوبة» ضيفة شرف المهرجان هذا العام لما لها من تراث أصيل وتاريخ عظيم ومهم وحرف تراثية رائعة.