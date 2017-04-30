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«مفوضى الدولة» تلزم محافظ القاهرة بالحفاظ على مقبرة «العندليب»
أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بإلزام كل من محافظ القاهرة، ورئيس حى البساتين، ومدير إدارة الجبانات بالقاهرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مقبرة الفنان الراحل العندليب عبدالحليم حافظ من المياه الجوفية
وأوصى التقرير، الذى أعده المستشار أحمد أباظة، النائب بمجلس الدولة، بإشراف المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلزام المسئولين المنوه عنهم باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المقبرة، شريطة أن تقدم الطاعنة إعلام الوراثة الشرعى الخاص بالفنان عبدالحليم حافظ، والذى يثبت أنها ابنة شقيقته، بما يمنحها صفة ومصلحة فى الدعوى.
وقالت الهيئة فى تقريرها، إن محافظة القاهرة أفادت بخطابها المرسل من سكرتير عام حى الخليفة، والموجه إلى مدير عام الجبانات بمحافظة القاهرة فى يناير ٢٠٠٦ بموافقة المحافظ على إجراء الترميمات المطلوبة لمقبرة العندليب بتكلفة 110 آلاف جنيه من حسابات الجبانات، والنظر باتخاذ اللازم نحو تدبير المبلغ.
كانت زينب الشناوى، بصفتها ابنة شقيقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، أكدت فيها أنها فوجئت بالمياه الجوفية تزحف وبصورة كبيرة على مقبرته، والتى تمثل قيمة ثقافية وسياحية، وتعد مزاراً لمعظم السياح العرب والأجانب من محبى الفنان عبدالحليم حافظ.
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