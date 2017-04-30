اعتدى رجل أعمال على شريك له بالضرب، وأحدث به عدة إصابات، لإجباره على بيع نصيبه بالفيلا المملوكة بالمشاركة فيما بينهما في منطقة الياسمين بالتجمع الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بعدما حرر المجني عليه «علي ابراهيم الدسوقي» محضرًا حمل رقم 2643، اتهمه فيه «طارق حسن عبد الغني» ، بالتعدي عليه بالضرب، وتهديده بالإيذاء الشديد، لاجباره على توقيع نصيبه في عقار رغمًا عنه، وقال المجني عليه: إنه قام ببيع نصيبه في الجراج ونصف الروف في الفيلا المملوكة لهما لأحد الأشخاص ، الأمر الذي أغضب شريكه «طارق عبد الغني»، الذي استعان بــ9 اشخاص آخرين وقاموا بالتعدي عليّ بالسب والشتم والضرب ،وأحدثا اصابتي وقاما بإجباري على التوقيع على عقد بيع نصيبي بالفيلا له رغمًا عني، تم إلقاء القبض على المتهمين وتم إحالتهم الى النيابة العامة .

كما تقدم أيمن حمدي سليمان محامي المجني عليه «إبراهيم دسوقي »، بتظلم إلى المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة، مفاده قيام عدد من البلطجية بتحريض من المتهم «طارق حسن عبد الغني»، حيث قاموا بالتعدي على موكله بالضرب وإكراهه على التوقيع على بيع نصيبه في الفيلا المملوكة لهم بالمشاركة والكائنة بالتجمع الأول، وعلى إثر ذلك قام أحد الجيران بطلب النجدة ، وأشار محامي المجني عليه خلال تظلمه إلى أن النيابة العامة اكتفت بحفظ المحضر، بالمخالفة لأحكام القانون، ملتمسًا من الجهات المسئولة بضبط وإحضار جميع المتهمين المشكو في حقهم بالواقعة ،وتقديمهم للمحاكمة.