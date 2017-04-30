ويستهدف المشروع محاور أساسية أهمها: إجراء التغييرات الصحفية، وفقاً لمعايير دقيقة وشاملة، تتضمن الخبرة والكفاءة واختيار رؤساء مؤسسات من شخصيات قادرة على إدارة الاستثمارات والنهوض المالى والإدارى وتنفيذ خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة، خصوصاً الديون التى تثقل كاهل المؤسسات بجميع أنواعها، ولن تقتصر التغييرات الصحفية القادمة على منصب رؤساء التحرير، وتشمل منظومة كاملة لمديرى التحرير ورؤساء الأقسام ومجالس التحرير، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزملاء للمشاركة فى إدارة صحفهم، وللهيئة وفقاً لقانونها أن تراقب معدلات الأداء وتنفيذ هذه السياسات. كما قررت الهيئة الوطنية للصحافة اختيار رؤساء الإصدارات المختلفة بمعايير موضوعية تضمن القدرة على لم شمل الأسرة الصحفية والنهوض بالإصدارات وإطلاق المنافسة لاستعادة الصحف والإصدارات القومية مكانتها الرائدة. وأن تشمل الاختيارات جميع ألوان الطيف السياسي دون إقصاء أو إبعاد، وإحداث انسجام بين مختلف الأجيال من الشباب وجيل الوسط وشيوخ المهنة واستعادة تقاليد الصحافة العريقة التي ميزتها في عصور الازدهار والريادة وإعداد مشروع تدريبى كامل للزملاء الصحفيين في جميع المؤسسات القومية تتضمن الجوانب المهنية والقانونية ووسائل الاتصال الحديثة، وإتاحة الفرصة أمام الترقى فى الدورات التدريبية داخل الهيئة الوطنية وفي الهيئات الوطنية داخل مصر وخارجها في الجهات المشهود لها بالكفاءة والخبرة، وتتحمل الهيئة الجانب الأكبر من التكاليف، بشرط الالتزام والترقى من دورة لأخرى وإعداد برنامج تفصيلى لعلاج المشاكل التى يعانى منها الزملاء في المؤسسات، وأهمها تأخر مكافأة نهاية الخدمة، وتهيئة أجواء صحية ملائمة لسير العمل في المؤسسات الصحفية، الإدارة والمطابع والتوزيع والإدارات الأخرى، على أساس الكفاءة والخبرة وتحقيق معدلات إنجاز تلبى طموحات جميع العاملين.