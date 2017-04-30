-
رياضة
- أبوتريكة يقود نجوم العالم ضد أصدقاء أسطورة السعودية
- الغندور عن نظرة البدري: حط نفسك مكان الحكم هتعمل إيه؟
- مختار يعلق على هدف أجايي المثير للجدل
- رئيس التايكوندو: يجب تقييم النتائج ببطولة اليونان لعلاج الأخطاء
- البدري بعد طرده من مباراة الإنتاج: لن أعتذر لمحمود عاشور
- عبد الحفيظ ردا على طرد البدري: «لو بالنظرة لتغيرت أمور كثيرة»
- الأهلي يبدأ تدريباته بدون راحة استعدادا للطلائع
- مرتضى منصور يبحث أسباب تراجع مستوى الزمالك مع كبار لاعبي الفريق
- البدري: أغلقنا ملف الإنتاج استعدادا للطلائع ومش فاهم اطردت ليه
- مختار مختار: راض عن التعادل مع الأهلي وقدمنا مباراة دفاعية كبيرة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«الوطنية للصحافة» تعد خطة من ستة محاور لإصلاح الصحف القومية
قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إنها أوشكت على الانتهاء من «المشروع الوطني لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية»، في إطار خطة الدولة لتثبيت مؤسساتها، ومن بينها المؤسسات الصحفية القومية، وإعلانه فى مؤتمر صحفى فى أقرب وقت
ويستهدف المشروع محاور أساسية أهمها: إجراء التغييرات الصحفية، وفقاً لمعايير دقيقة وشاملة، تتضمن الخبرة والكفاءة واختيار رؤساء مؤسسات من شخصيات قادرة على إدارة الاستثمارات والنهوض المالى والإدارى وتنفيذ خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة، خصوصاً الديون التى تثقل كاهل المؤسسات بجميع أنواعها، ولن تقتصر التغييرات الصحفية القادمة على منصب رؤساء التحرير، وتشمل منظومة كاملة لمديرى التحرير ورؤساء الأقسام ومجالس التحرير، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزملاء للمشاركة فى إدارة صحفهم، وللهيئة وفقاً لقانونها أن تراقب معدلات الأداء وتنفيذ هذه السياسات. كما قررت الهيئة الوطنية للصحافة اختيار رؤساء الإصدارات المختلفة بمعايير موضوعية تضمن القدرة على لم شمل الأسرة الصحفية والنهوض بالإصدارات وإطلاق المنافسة لاستعادة الصحف والإصدارات القومية مكانتها الرائدة. وأن تشمل الاختيارات جميع ألوان الطيف السياسي دون إقصاء أو إبعاد، وإحداث انسجام بين مختلف الأجيال من الشباب وجيل الوسط وشيوخ المهنة واستعادة تقاليد الصحافة العريقة التي ميزتها في عصور الازدهار والريادة وإعداد مشروع تدريبى كامل للزملاء الصحفيين في جميع المؤسسات القومية تتضمن الجوانب المهنية والقانونية ووسائل الاتصال الحديثة، وإتاحة الفرصة أمام الترقى فى الدورات التدريبية داخل الهيئة الوطنية وفي الهيئات الوطنية داخل مصر وخارجها في الجهات المشهود لها بالكفاءة والخبرة، وتتحمل الهيئة الجانب الأكبر من التكاليف، بشرط الالتزام والترقى من دورة لأخرى وإعداد برنامج تفصيلى لعلاج المشاكل التى يعانى منها الزملاء في المؤسسات، وأهمها تأخر مكافأة نهاية الخدمة، وتهيئة أجواء صحية ملائمة لسير العمل في المؤسسات الصحفية، الإدارة والمطابع والتوزيع والإدارات الأخرى، على أساس الكفاءة والخبرة وتحقيق معدلات إنجاز تلبى طموحات جميع العاملين.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)