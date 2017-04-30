بدأت ازمة البعثة التعليمية المصرية بالسودان في الانفراج بعد تدخل السلطات المصرية لعودة افراد البعثة المحتجزين هناك ، حيث عاد عدد منهم الي ارض الوطن ومازال باقي البعثة ينتظر العودة



كانت السلطات السودانية قد رفضت السماح لهم بمغادرة أراضيها إلا بعد دفع غرامات تصل إلى 21 ألف جنيه، ووجه اعضاء البعثة استغاثة إلى وزير التربية والتعليم ، وتوجهوا الي مقر السفارة المصرية بالسودان لعرض المشكلة ، بعد أن منعتهم السلطات السودانية من مغادرة البلاد ، وكانوا قد سلموا مقر إقامتهم استعدادا للمغادرة .



وأوضح عدد من أعضاء البعثة التعليمية التي اختتمت أعمال الإشراف على امتحانات الثانوية العامة ، والذين وصلوا الي القاهرة أن الأزمة مع الجانب السوداني في طريقها للانتهاء بعد تدخل السلطات المصرية وجارٍ التنسيق لعودة باقي أفراد البعثة إلى أرض الوطن.