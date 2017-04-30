استشهد ضابط شرطة، وأصيب أحد أفراد الأمن، اليوم السبت، أثناء تأديتهما خدمتهما على كمين بالطريق الدائري جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء



وقال مصدر أمني، إن الضابط الذي استشهد يدعى النقيب |عبد الله جمال – 25 عامًا| من محافظة الدقهلية، وأصيب أمين شرطة، بطلقات نارية أثناء تأديتهما خدمتهما على كمين بالعريش، إثر إطلاق عناصر تكفيرية طلقات نارية من رصاص قناصة، وتم نقل جثمان الشهيد، والمصاب في حالة حرجة إلى المستشفى العسكري بالعريش.

