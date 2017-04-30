نفى مسئول مركز الإعلام الأمني صحة ما تم تداوله عبر بعض شبكات التواصل الاجتماعي من شائعات عن قيام الأجهزة الأمنية بالمطارات المصرية باستيقاف المسافرين القادمين من الدول العربية وتحرير محاضر ضدهم على غير الحقيقة، أثناء إنهاء إجراءات الوصول بهدف |ابتزازهم|

وأكد المسئول أن ما تم تداوله فى هذا الصدد يخالف المنطق وعارِ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويجنح لبث رسائل مشبوهة تسعى لمحاولة إثارة الرأي العام وزعزعة الثقة في تعامل الأجهزة الأمنية المصرية مع السائحين الوافدين للبلاد .

