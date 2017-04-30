تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية237 ألفًا و358 طن قمح محلي حتى أمس، بعد أسبوعين من فتح باب التوريد مقابل 239 ألفًا و75 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي