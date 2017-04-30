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نائب وزير الصحة تجتمع اليوم بالفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال
ترأس الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، بمقر المجلس القومى للطفولة والأمومة، الاجتماع الأول للفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال
يحضر الاجتماع ممثلون لمختلف الجهات المعنية من وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والعدل، والداخلية، والأوقاف، والكنيسة المصرية، والمجالس القومية المتخصصة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستعلامات، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وعدد من الخبراء في مجال طب الأطفال والطب النفسى للأطفال. يناقش الاجتماع مسودة التوجهات الاستراتيجية، للفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتي تتضمن أنواع العنف ضد الأطفال، وأهم عوامل الخطر والحماية التي تؤثر فى هذه الظاهرة، مع طرح أهم التدابير الوطنية، بالإضافة إلى بعض المبادئ الإرشادية الخاصة بالعنف ضد الأطفال.ويأتي الاجتماع ضمن أعمال برنامج |التوسع في الحصول على التعليم، والحماية للأطفال المعرضين للخطر|، الممول من الاتحاد الأوروبي، وينفذه المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
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