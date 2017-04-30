شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، إلغاء إقلاع رحلة جوية لشركة اير كايرو، فضلا عن إقلاع 4 رحلات للخطوط الجوية السعودية بدون ركاب بعد انتهاء أزمة تكدس المعتمرين داخل الصالات

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة إير كايرو بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 441 المتجهة إلى ينبع لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.وأضافت المصادر أنه من المقرر إقلاع 4 رحلات للخطوط الجوية السعودية إلى مطار جدة، أرقام 9644 و9646 و9648 و9650 بدون ركاب بعد انتهاء أزمة تكدس المعتمرين التابعين لهم داخل صالات المطار.