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مطار القاهرة: إلغاء رحلة لينبع.. و4 طائرات سعودية تقلع دون ركاب
30
ابريل
2017
09:11 AM
بواسطة
كتب - طه عبيد
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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، إلغاء إقلاع رحلة جوية لشركة |اير كايرو|، فضلا عن إقلاع 4 رحلات جوية للخطوط السعودية بدون ركاب بعد انتهاء أزمة تكدس المعتمرين داخل الصالات.
وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، بأن السلطات تلقت إخطارا من شركة |اير كايرو| بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 441 المتجهة إلى ينبع ، لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.
وأضافت المصادر أنه من المقرر إقلاع 4 رحلات للخطوط الجوية السعودية تتجه إلى مطار جدة، أرقام 9644 و 9646 و 9648 و 9650 بدون ركاب، بعد انتهاء أزمة تكدس المعتمرين التابعين لهم داخل صالات المطار.
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