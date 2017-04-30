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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، إلغاء إقلاع رحلة جوية لشركة |اير كايرو|، فضلا عن إقلاع 4 رحلات جوية للخطوط السعودية بدون ركاب بعد انتهاء أزمة تكدس المعتمرين داخل الصالات.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، بأن السلطات تلقت إخطارا من شركة |اير كايرو| بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 441 المتجهة إلى ينبع ، لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

وأضافت المصادر أنه من المقرر إقلاع 4 رحلات للخطوط الجوية السعودية تتجه إلى مطار جدة، أرقام 9644 و 9646 و 9648 و 9650 بدون ركاب، بعد انتهاء أزمة تكدس المعتمرين التابعين لهم داخل صالات المطار.

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