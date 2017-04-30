كتب - هاني سمير: شهدت الليلة الماضية العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، ومحليًا كان الأبرز ظهور القرش الحوتي النادر في مرسى علم والغردقة، وكذلك سحل سيدة عارية في شوارع الشرابية وتصويرها بالفيديو، وانضمام طائرة جديدة من طراز بوينج لأسطول شركة مصر للطيران، حيث أقلعت ليل أمس من الولايات المتحدة متجهة إلى القاهرة

أما على الصعيد الدولي كان الأبرز هجوم الرئيس الأمريكي على الصحفيين ووصفه شبكتب سي إن إن وإن بي سي أنهما تبثان أخبارا مزيفة، وهجومه أيضًا على رابطة مراسلي البيت الأبيض، لكن الأخيرين ردوا على هجوم ترامب وقال الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد، في كلمة ألقاها خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، والذى تزامن مع اليوم 100 لتولي ترامب منصبه |سيدي الرئيس: وسائل الاعلام لا تبث أخبارا مزيفة|.

علاء مبارك يلعب طاولة في أحد مقاهي إمبابة (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعلاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على أحد المقاهي بمنطقة إمبابة بالجيزة، حيث كان يجلس بجوار عدد من المواطنين أثناء لعب الطاولة.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إقلاع طائرة مصر للطيران الجديدة من أمريكا قادمة إلى القاهرة

أقلعت مساء السبت، الطائرة الثالثة الجديدة التي تسلمتها شركة |مصر للطيران| من طراز البوينج B737-800 NGs من مطار مصنع رينتون بمدينة سياتل الأمريكية في طريقها إلى القاهرة، وعلى متنها وفد الشركة المكلف بإنهاء إجراءات استلامها، لتنضم إلى أسطول مصر للطيران ضمن خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تجريد سيدة في الشرابية من ملابسها وتصويرها عارية

تعرضت سيدة بمنطقة الشرابية للسحل عارية بعد تجريدها من جميع ملابسها على يد سيدتين استأجرهما مقاول وقامتا بتصويرها لإذلالها.

وكشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة تفاصيل الواقعة، وقال إن |دعاء ص ع| اتهمت كلاً من |مها س ع|، ربة منزل، و|محمد ر|، صاحب مخبز، وسيدة أخرى، بتعريتها وسحلها وتصوير مقطع فيديو لها وهي عارية لإجبارها على عدم الاختلاف على شقة ملك مقاول بمنطقة الشرابية.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط 4 أطنان سكر داخل مخزن غير مرخص في أبو النمرس

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم الأحد، مخزنا لتعبئة السكر المدعم.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط المدير المسؤول، ونحو 4 أطنان سكر مدعم.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

القرش الحوتي في الغردقة

قالت محميات البحر الأحمر، أنه تم رصد القرش الحوتي من جانب عدد من الغطاسين بمنطقة شعاب صمداى بمرسى علم، وأضافت أن هذا هو الظهور الثالث خلال الأيام الماضية حيث تم رصد 4 قروش حوتية بسفاجا ثم تم رصد عدد آخر في الغردقة.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ترامب يهاجم وسائل الإعلام والعشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته التي ألقاها مساء السبت في تجمع حاشد في بنسلفانيا بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة بالهجوم على وسائل الإعلام والعشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض |المحدد له مساء نفس اليوم|.

وقال ترامب |مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود ووسائل الاعلام في واشنطن يواسون أنفسهم حاليا في قاعة فندق في عاصمة بلادنا|.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مراسلو البيت الأبيض يردون

انتقد منظمو عشاء مراسلي البيت الأبيض هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل الاعلام مساء السبت بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.

وقال جيف ميسون، مراسل وكالة رويترز، ورئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض، في العشاء الذي يجذب المشاهير والساسة والصحفيين: |نحن لا نقدم أخبارا مزيفة، ولسنا مؤسسات إعلامية فاشلة، ولسنا عدوا للشعب|.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد يرد على هجوم ترامب

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة